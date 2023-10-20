"الجزيرة": قصف موقع بركة ريشا الإسرائيلي المقابل لبلدتي يارين والبستان بالصواريخ الموجهة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن قصف موقع بركة ريشا الإسرائيلي المقابل لبلدتي يارين والبستان اللبنانيتين بالصواريخ الموجهة. كما أشارت إلى أنّ القوات الإسرائيلية تطلق قذائف دخانية على محيط بلدة يارين في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

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