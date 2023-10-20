نظّمت "منظمة الشباب التقدمي" في وكالة داخليّة "الحزب التقدمي الاشتراكي" في مرجعيون- حاصبيا، وقفةً تضامنيّةً أمام النّصب التّذكاري لضحايا الحزب في سوق حاصبيا، وذلك استنكارًا "للمجازر الّتي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني".
شارك في الوقفة وكيل الدّاخليّة سامر الكاخي، وحشد من المحازبين والمناصرين وفعاليّات دينيّة وحزبيّة وسياسيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة تضامنية لـ"منظمة الشباب التقدمي" في حاصبيا استنكارًا للمجازر بحق الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.