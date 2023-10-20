وقفة تضامنية لـ"منظمة الشباب التقدمي" في حاصبيا استنكارًا للمجازر بحق الشعب الفلسطيني

نظّمت "​منظمة الشباب التقدمي​" في وكالة داخليّة "الحزب التقدمي الاشتراكي" في مرجعيون- ​حاصبيا​، وقفةً تضامنيّةً أمام النّصب التّذكاري لضحايا الحزب في سوق حاصبيا، وذلك استنكارًا "للمجازر الّتي تُرتكب بحق ​الشعب الفلسطيني​".

شارك في الوقفة وكيل الدّاخليّة سامر الكاخي، وحشد من المحازبين والمناصرين وفعاليّات دينيّة وحزبيّة وسياسيّة.