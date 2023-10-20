يزبك: نحن في قلب الحرب فلا زراعة ولا تجارة ولا مدارس ولا سياحة ولا سفر ونزوح داخلي كثيف

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، إلى أنّهم "يُطمئِنون اللّبنانيّين بأنّ الأمور لا تزال ضمن "قواعد الاشتباك" جنوبًا، والمقصود أن اشكروا ربّكم ​لبنان​ لم يدخل الحرب".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على "أنّنا في قلب الحرب، لا زراعة، لا تجارة، لا مدارس، لا سياحة لا سفر، شركات تقفل، نزوح داخلي كثيف. هذه الحرب أقسى من قصف ​البنى التحتية​ والجسور والحجر!".