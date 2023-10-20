أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عصر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 موقع ‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة". كما أفاد ب‏أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجوما بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏موقعي بركة ريشا وراميا بالصواريخ والأسلحة المناسبة". وفي السياق، أعلن "حزب الله" أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عصر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف مواقع هرمون وبركة ريشا وراميا: أوقعنا إصابات بتجمّع لجنود العدو في ثكنة هونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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