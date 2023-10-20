حثت سفارة سلطنة عمان في بيروت جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان بضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، ومنها المناطق الجنوبية اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة سلطنة عمان في بيروت حثت رعاياها على مغادرة لبنان فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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