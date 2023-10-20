خلال لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا.. الرئيس السيسي يحذر من أمر خطير قد يُنهي القضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينهي القضية الفلسطينية، متابعا: "أسجل أيضا بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينتهي القضية الفلسطينية تماما وإحنا حريصين على أنه ميحصلشي".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى التعاون من أجل أن لا تنزلق المنطقة فى حرب على مستوى المنطقة بالكامل ويكون تأثيرها على المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني: "محتاجين نكون أحد الدروس نستخلصها إحلال عملية السلام مرة أخرى وإعطاء الأمل للفلسطينيين مرة أخرى فى إقامة دولتهم على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للجهود المبذولة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني فى إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتي يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف التي تعرض له خلال الأيام الماضية، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الرئيس السيسي، : "هنا بأكد مهم اوي أن يفضل سيل المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر مؤثر على 2.3 مليون فلسطيني موجودين فى قطاع غزة".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحتاج خلال تلك المرحلة احتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها.