انت الان تتابع خبر مصر: ليس لنا دور في اغلاق معبر رفح مع قطاع غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر "إكس" إن "مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".
وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".
وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".