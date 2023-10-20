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مصر: ليس لنا دور في اغلاق معبر رفح مع قطاع غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر "إكس" إن "مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".

وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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