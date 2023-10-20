مصر: ليس لنا دور في اغلاق معبر رفح مع قطاع غزة

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر "إكس" إن "مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".

محمد يوسف

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