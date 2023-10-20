شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف حالة لاعب ليفربول المصاب قبل مواجهة إيفرتون.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف حالة لاعب الفريق المصاب، والاستعدادات لمواجهة إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، غدًا السبت، في منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عن إصابة روبرتسون: أعتقد أن القرار سيتجه نحو الجراحة، هناك فرصة قليلة يمكننا المحاولة بدونها، لكن جميع الخبراء يقولون إن الجراحة ستكون الأفضل على المدى الطويل وهذا يعني أنه سيغيب لفترة من الوقت، لا نعرف بالضبط كم من الوقت سيغيب.

وتابع: لقد تدرب جاكبو مرة واحدة مع الفريق لذا سيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور غدًا، بايتيتش وتياجو ألكانتارا غير جاهزين، بندواك يغيب أيضًا، لديه إصابة عضلية صغيرة.

وعن جوتا: جوتا لم يصب، لقد تم إيقافه، ديوجو متاح مرة أخرى إذا لم يخبرني أحد بخلاف ذلك.

وواصل: تدرب لوك تشامبرز اليوم للمرة الأولى مرة أخرى بعد إصابة بسيطة في الرباط، كونور برادلي لا يزال خارجًا، هذا كل شيء.

وعن مواجهة إيفرتون: إنها مباراة خاصة، مباراة ذات ضغط عالٍ، لقد اعتادوا على هذا النوع من المباريات، أعتقد أنهم مستعدون لها.

واستكمل: الدربيات كلها صعبة لأسباب مختلفة، لا أعتقد أنه من المنطقي مقارنة الديربيات الأخرى بهذا الديربي، لقد حققوا نتائج، وقبل ذلك الأداء، في أفضل اللحظات، فريق يصعب مواجهته.

وعن تشكيل الفريق: إنه اختيار صعب، جاء بعض اللاعبين أمس (بعد التوقف الدولي) وكانت جلسة تدريبية سهلة، شاركوا في عملية الإحماء وتمارين الروندو، يجب أن نتحدث معهم، ونرى كيف يشعرون.