أوكرانيا تدلي ببيان بشأن جبهة القتال في شرق البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ببيان بشأن جبهة القتال المحتدمة منذ أشهر في شرق البلاد.

وقال الجيش إنه صد هجوماً جديداً على "أفدييفكا"، وهي مدينة صناعية، مؤكداً أنه ألحق "العديد من الخسائر" بالخصم.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقريرها الصباحي على موقع فيسبوك "تجددت الهجمات ولم تتوقف محاولات محاصرة أفدييفكا".

وأضافت "جنودنا ثابتون على خطوط الدفاع".

كما نشر أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، من جانبه، صورة لمدرعة محترقة.

وقال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني، مساء أمس الخميس، على تطبيق "تلغرام" إنه ناقش مع القيادة الخطط و"الاحتياجات ذات الأولوية" للوحدات المنتشرة هناك.

ونشر الجنرال مقطع فيديو يظهره مرتدياً خوذة وسترة مضادة للرصاص، ثم في مركز قيادة داخل ملجأ، وهو يتحدث مع الجنود.

وتقع أفدييفكا على بعد 13 كيلومتراً من مدينة دونيتسك وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.