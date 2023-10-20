السعودية تبحث تعزيز علاقات التعاون مع عدد من الدول الآسيوية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الجمعة، مع السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما عقد ولي العهد لقاءات منفصلة، مع زعماء عدد من الدول الآسيوية، على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وفي السياق ذاته، استعرض الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء مملكة تايلاند سيريتا تافيسين، أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.
كما بحث مع رئيس جمهورية تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض ولي العهد مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما استعرض ولي العهد مع رئيس وزراء مملكة كمبوديا الدكتور هون مانيت، آفاق العلاقات بين البلدين.
وبحث الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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