الكرملين: روسيا والولايات المتحدة لا تتواصلان بشأن الشرق الأوسط وفق صيغ ثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن تكون بلاده والولايات المتحدة تتواصلان بشأن الشرق الأوسط على أساس ثنائي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، رداً على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "لا، لا توجد مثل هذه الاتصالات".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" أن الاتصالات تجري، بطبيعة الحال، في إطار مجلس الأمن الدولي، ولكن لم تكن هناك اتصالات ثنائية بحتة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أعلن دميتري بيسكوف، أن الأمر الأساسي بالنسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين هو موقف المواطنين الروس تجاهه وليس ما يعتقدون عنه في الخارج.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء أوروبيين آخرين لنظيره الروسي: "إن المهم بالنسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين هو موقف المواطنين الروس تجاهه وليس ما يعتقدون عنه في الخارج".

وأضاف: "أن هناك عددا من المراقبين في العالم يشيدون بالثقل السياسي للرئيس الروسي"، مشيرا إلى أن الزعيم الروسي يحظى بشعبية على الصعيدين المحلي والدولي.



