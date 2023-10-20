جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استعداده لصد هجمات الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "الأدميرال دانييل هاغاري"، أن القوات الجوية الإسرائيلية مُستعدة لصد هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء تصريح دانييل هاغاري عقب اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية الخميس عددا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل على ما يبدو.

وقال هاغاري: "هذا يظهر القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وقدرتها على بناء صورة للمنطقة"، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الجيش الإسرائيلي بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف: "تمتلك إسرائيل بعضا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وهي مستعدة لمواجهة تهديدات مثل هذه".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولين إسرائيليين (لم تكشف هوياتهم) صرحوا لوسائل إعلام عبرية بأن الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون الخميس إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل مجازره الوحشية ضد المدنيين في غزة

تستمر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المُقاومة الفلسطينية التابعة لـ "حركة حماس" ضد جيش الاحتلال، في السابع من أكتوبر، لليوم الـ12 على التوالي، وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها الوحشية، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالاً ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى "الأهلي المعمداني" بمدينة غزة.

وتصر إسرائيل على مُواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.