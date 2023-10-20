صور.. مظاهرة لدعم فلسطين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شارك الآلاف من أهالى أسوان في تظاهرة لدعم القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على الأبرياء والمدنيين.

رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات: "عاشت فلسطين حرة.. تحيا مصر.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، وتحيا غزة وتسقط إسرائيل".

وأعلن المتظاهرون تأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى من رفض قضية تهجير أهالى غزة إلى مناطق في سيناء.

كانت محافظة أسوان أعلنت أمس تنكيس الأعلام في المصالح والهيئات الحكومية، حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، مع إلغاء كافة الاحتفالات وإلغاء جميع الفعاليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتى يشهدها الآلاف من السائحين مطلع الأسبوع المقبل.