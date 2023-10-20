بكري: قمة القاهرة للسلام تناقش وقف إطلاق النار ورفض تهجير سكان غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية ليست لديها ما تخفيه عن العالم بشأن القضية الفلسطينية، لذا كل ما يدار حول هذه القضية من القيادة السياسية لحل الأزمة يكون أمام أعين العالم خاصة اللقاءات مع قادة ورؤساء دول العالم في ظل التطورات الراهنة.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي طالب خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت، على أهمية السماح لعبور المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وتابع: مصر لن تترك القضية الفلسطينية تندثر وتعمل على جاهدة على حل الصراع الدائم في غزة، بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأكمل: قمة السلام بالقاهرة المقرر انعقادها غدا ستشهد حضور كبير من ممثلي دول العالم، ومن المتوقع أن تناقش هذه القمة عدة أجندات منها، "وقف إطلاق النار، رفض فكرة التهجير للشعب الفلسطيني، وصول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين".