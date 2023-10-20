رئيس وزراء بريطانيا: أكدت لعباس التزامنا بفتح المجال أمام المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد رئيس وزراء بريطانيا، ريتشي سوناك، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، التزام المملكة المتحدة بفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي سياق متصل، قال سوناك، إنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة العمل لتجنب انتشار الصراع بالمنطقة.

وأعربت مصر عن رفض تحميلها مسئولية غلق معبر رفح، مؤكدة أن إسرائيل استهدفت المعبر ٤ مرات في السابق.

وقال متحدث الخارجية، في تدوينة على إكس، اليوم الجمعة إن "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة.. الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسئولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته ٤ مرات وترفض دخول المساعدات… واليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة…المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".