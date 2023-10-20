بكري: القضايا الوطنية تجمع أطياف الوطن على قلب رجل واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القضايا الوطنية عادة ما تجمع أطياف الوطن على قلب رجل واحد، وما حدث اليوم في ميادين مصر رسالة قوية لتأييد الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي ودعم القضية الوطنية.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إن الشعب المصري واعي ولديه قدرة على التمييز بين القضايا التي تمس الأمن القومي، والقضايا الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتابع مقدم حقائق وأسرار: الشعب ترك كل ما يحدث في الأسعار ولم يتناقش حول أسعار السلع،والتف حول القيادة السياسية لحماية الأمن الوطني.