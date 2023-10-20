شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: ملايين المصريين يلبون دعوة الرئيس السيسي لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، نزول الملايين من الشعب المصرى فى جميع الميادين تلبية لدعوة الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأشاد نصير بموقف القيادة السياسية ووقوفها بجانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب كلها.

وشدد نصير على رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أى ظرف من الظروف أو أى مسمى من المسميات وان السيادة المصرية ليست مستباحة.

وأكد أن الشعب المصرى كلة خلف الرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تجاه القضية الفلسطينية.

وندد نصير على ما يردده الإعلام الغربى من أكاذيب تتعلق برفض مصر فتح مصر رفح لدخول المساعدات الإنسانية فى حين أن المعبر استهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى أكثر من مرة وهذا ما أكدة المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على منصة " إكس"، مطالبا وسائل الإعلام الغربية تحرى الدقة وعدم الانسياق إلى روايات الكيان الصهيونى الكاذبة.

وأشاد نصير بكل أمانات حزب حماة الوطن فى كل المحافظات التى شاركت فى المليونيات التى تمت اليوم لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى ما يتخذة من قرارات للحفاظ على الأمن القومى المصري.