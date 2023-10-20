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قيادات 42 حزبا سياسيا يشاركون فى مسيرات تأييد موقف مصر والتنديد بجرائم إسرائيل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك قيادات تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا في مظاهرات أمام المنصة لتأييد الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

 

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، مرددين هتافات داعمة للموقف المصري كما رددوا هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلى، "الشعب العربى واحد"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل "، "بالروح بالدم نفديكى يافلسطين"، وهتاف" يالا يامصرى قولها قوية فلسطين عربية، وآخر "يافلسطين يافلسطين احنا معاكى ليوم الدين " نتنياهو.. مجرم حرب، ".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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