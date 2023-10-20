شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يحتشد بشارع النصر لتفويض الرئيس للحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار بمحافظة القاهرة مع صفوف الشعب فى ملحمة وطنية بشارع النصر بمدينة نصر لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحافظ على الأمن القومى المصرى وما يراه بشأن القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة مباشرة من الدكتورة هبة واصل الأمين العام وغرفة عمليات الحزب المركزية.

وقام رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم وعددا من قيادات الحزب بارتفاع الهتافات "يارب..يارب النصر الدائم لمصر وسيناء مصرية سيناء مصرية وفلسطين هى القضية والصهيونية هى النازية، وتحيا مصر من الأن وابد الدهر".

وحمل قيادات واعضاء الحزب اللافتات والإعلام تحمل شعارات لا للتفريط فى شبر من أرض سيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية ولا للتوطنين لا للتهجير نؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتخذ من قرارات للحفاظ على الامن القومى المصري.

وحضر الفعالية عددا من الهيئة العليا ومنهم وحيد وجيه وداليا التونسى وباسم ثروت وأحمد سيف المدير التنفيذى واعداد من أمانات ولجان الحزب المختلفة.

وكانت غرفة عمليات الحزب المركزية والمركز الإعلامى يٌتابع عن كثب كافة مجريات الفاعلية فى محافظات مصرى وردود الأفعال حولها مع مسار دورها فى متابعة مستجدات الساحة داخليا واقليميا ودوليا.