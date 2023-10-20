ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 4218 قتيلا و14400 جريح

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ تاريخ 7 تشرين الأوّل الحالي، إلى أكثر من 4137 قتيلًا وأكثر من 13 ألف جريح في ​غزة​، و81 قتيلًا وأكثر من 1400 جريح في ​الضفة الغربية​".

وكانت قد وصفت وزيرة الصّحة الفلسطينيّة مي الكيلة، ما ترتكبه القوّات الإسرائيليّة بـ"الإبادة الجماعيّة، حيث يتوالي سقوط الشّهداء بالعشرات"، مشدّدةً على أنّ "الاحتلال الإسرائيلي كسر جميع المحرمات، واستهدف كلّ ما نصّ القانون الدّولي على تحييده وقت الحروب، مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس".

وأشارت إلى أنّ "كوارث صحيّة مركّبة يشهدها قطاع غزة، فإلى جانب سقوط آلاف الضّحايا والجرحى، هناك تحذيرات من تفشّي الأمراض واختلال نظام التّطعيم الصحّي في قطاع غزة، ما ينذر بالأسوأ في الأيّام المقبلة إذا استمرّ هذا الصّمت العالمي على الجرائم الإسرائيليّة".