البيت الأبيض: إدارة بايدن تطلب نحو 106 مليارات دولار تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأميركية

أعلن البيت الأبيض، أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطلب نحو 106 مليارات دولار تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل ولحماية الحدود الأميركية". ولفت إلى أنّ "طلب التمويل يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل ضد الهجمات ودعم الجيش الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "بايدن وجه إدارته لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"، بحسب قوله.

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