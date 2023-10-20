زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "مرغليوت" قتلت شخصًا يُشبته بأنّه هو الذي أطلق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في المستوطنة، الواقعة عند الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق نار على قوة تابعة لنا بمستوطنة مرغليوت، وقواتنا ردت وتفتش المنطقة بحثا عن المسلح".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل شخص يُشبته بأنّه وراء إطلاق النار على الجيش في مستوطنة "مرغليوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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