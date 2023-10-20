اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي في دارته. ووضع السفير المصري ميقاتي في أجواء القمة التي تستضيفها مصر غدا بعنوان "قمة القاهرة للسلام". كما تطرّق البحث إلى موضوع الواقع الانساني في قطاع غزة والمساعدات المطلوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر وضع ميقاتي بأجواء القمة التي تستضيفها مصر غدًا بعنوان "قمة القاهرة للسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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