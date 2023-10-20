قائد الجيش بحث مع وزيرة خارجية ألمانيا التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يرافقها السفير الألماني كيرت ستويكل ستيلفريد، مع وفد مرافق.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية. كما تم تأكيد استمرار دعم الجيش.