تنفّذ طائرات الاستطلاع الإسرائيليّة منذ نحو ساعتين، تحليقًا دائريًّا فوق ​بيروت​ ومحيطها، وصولًا إلى ​صيدا​، وما زالت تُسمع أصوات الطّائرات حتّى اللّحظة في المنطقة الممتدّة من ​الناعمة​ حتّى بيروت، وعلى علو مرتفع.

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات استطلاع إسرائيلية تنفذ تحليقا دائريا فوق بيروت ومحيطها وصولا إلى صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.