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وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لترحيل داعمي فلسطين

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الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إنه يجب ترحيل داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين.

وأضافت فى تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك .

ونقلت رويترز عن المسؤولة الألمانية : تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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