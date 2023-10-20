شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أحبطنا محاولات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو في خيرسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها أحبطت محاولات للقوات الأوكرانية لترسيخ مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتتمركز القوات الروسية والأوكرانية على جانبَي النهر في منطقة خيرسون منذ عام تقريبًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في إحاطة يومية «أجرى العدو عددًا من المحاولات الفاشلة، لإرساء موطئ قدم على الجزر والضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو».

غير أن بعض المدونين العسكريين الروس قالوا، إن «القوات الأوكرانية تمكّنت من عبور النهر وما زالت في مواقعها في الجانب الذي تسيطر عليه القوات الروسية».

وفي مقطع فيديو نشرته الجمعة على تلغرام قناة WarGonzo المقرّبة من الجيش الروسي، قيل إن ما يظهر هو قوات روسية تقصف القوات الأوكرانية في الظلام أثناء وصول هذه الأخيرة إلى محيط قرية كرينكي. وأشار الفيديو إلى أن القتال في المنطقة متواصل.

وفي منشور منفصل نشرته مساء الخميس قناة «ريبار» التي تربطها علاقات بالقوات الروسية، جاء أن القوات الأوكرانية تمكّنت من تعزيز مواقعها في القرية وتواصل تقدّمها في الجانب الذي تسيطر عليه القوات الروسية من النهر.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق على الفور من هذه المعطيات.

ولم تصدر تعليقات عن المسؤولين الأوكرانيين بشأن عبور القوات النهر من عدمه.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي يوري سوبوليفسكي في مؤتمر صحفي الجمعة «لا يمكننا التعليق على ذلك، نلتزم الصمت الإعلامي... حتى لا نزعج قواتنا الدفاعية».

ونفّذت القوات الأوكرانية محاولات عدة لعبور نهر دنيبرو العام الماضي، لكنها لم تتمكن من ترسيخ انتشارها في مواجهة المقاومة الروسية.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، منطقة خيرسون للاجتماع مع كبار القادة العسكريين في البلد، حسبما ذكر مكتبه.

وقالت كييف، إن زيلينسكي التقى القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة والقوات البحرية، وبحثوا في «العمليات الحالية للمدافعين الأوكرانيين في الجنوب».

وكان انسحاب روسيا من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي آخر تغيير كبير في المنطقة في النزاع المستمر منذ 20 شهرًا، والذي وصل إلى طريق شبه مسدود في الأشهر الأخيرة.