شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية» تطالب ب«العدالة» لضحايا القمع في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - أ ف ب

لفتت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إلى أنّ عائلات ضحايا قمع تظاهرة ضد تمديد فترة حكم السلطات العسكرية في تشاد أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص منذ عام، «ما زالت تنتظر العدالة».

وأطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كانوا يحتجون على تمديد الفترة الانتقالية التي يقودها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو لمدة عامين والذي تولى الحكم بعيد مقتل والده إدريس ديبي إيتنو خلال معارك ضد متمردين.

وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان بمناسبة ذكرى التظاهرة، أن «قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص». وأضافت المنظمة: «خلّف القمع أكثر من 100 قتيل وحوالي 1000 جريح». وتابعت: «على الرغم من أن السلطات وعدت بإجراء تحقيق، إلا أن ما رأيناه هو محاكمات جائرة تجري خلف أبواب مغلقة بحق متظاهرين، وغياب تحقيقات جدية مع مَن يُشتبه بأنهم مسؤولون عن أعمال القتل والإصابات».

وكتبت منظمة العفو الدولية «من الضروري أن تحترم السلطات التشادية التزامها بالعدالة».

واعترفت السلطات في تشاد بمقتل نحو خمسين شخصاً، لكن أكدت لجنة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 128 شخصاً على الأقل قتلوا في ذلك اليوم، معظمهم في نجامينا.