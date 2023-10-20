شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية»: يبدوا أن الهجوم السيبراني الذي تعرضنا له يهدف إلى التجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - (أ ف ب)

رجّحت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أن يكون هجوم سيبراني «غير مسبوق» تعرّضت له في أيلول/سبتمبر هدفه «التجسس» من أجل تقويض عملها.

وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت المحكمة ومقرها في لاهاي.

وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

ورفض الكرملين الاتهامات وردّ بفرض عقوبات على المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأشارت المحكمة الجمعة إلى أنها تعرّضت لمحاولات يومية ومتواصلة لمهاجمة وتعطيل أنظمتها.

واعتبرت أن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في أيلول/سبتمبر كان هجوماً موجهاً ومتطوّراً بهدف التجسس، على الرغم من أنه لم تكن لديها معلومات كافية لتأكيد هوية الجهة المسؤولة.

وأضافت: «ستستمر المحكمة... في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مساومة على البيانات الخاصة بالأفراد والمنظمات والدول».

ولفتت إلى أنها مستعدة للرد على أي تداعيات محتملة... بما في ذلك أي خطر أمني محتمل على الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة وعمليات المحكمة.

وتقول السلطات الهولندية، إن الجاسوس الروسي، الذي تم تعريفه باسم سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف، كان من الممكن أن يكون قد حصل على معلومات استخباراتية «قيّمة جداً» حول تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في أوكرانيا أو قد يكون أثّر في الإجراءات الجنائية.