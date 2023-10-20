سفينة للبحرية الأميركية في طريقها إلى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، أن سفينة القيادة والسيطرة التابعة للأسطول السادس الأمريكي، ماونت ويتني، تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأميركية في المنطقة، وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة.

وزيرة الخارجية الألمانية تزور الشرق الأوسط

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، جولة جديدة تشمل: الأردن وإسرائيل ولبنان، في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة .

وقبل إقلاع الطائرة تعهدت بيربوك لإسرائيل اليوم "بتضامن غير قابل للتغيير" من جانب الحكومة الألمانية، وأضافت، "القتال يسري ضد حماس ، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين"، وأضافت في الوقت ذاته يعاني هؤلاء السكان بشدة.

المصدر : وكالات