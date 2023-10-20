حزب الإصلاح والنهضة يشارك فى مسيرات تفويض الرئيس السيسي ودعم فلسطين

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب شارك اليوم بكافة قياداته وأعضائه وكوادره ومؤيديه فى محافظات مصر يتقدمهم هشام عبد العزيز رئيس الحزب وكافة أعضاء المكتب السياسى والأمانة العامة وأمانات المحافظات المختلفة ضمن وقفات "تفويض الرئيس ودعم فلسطين"، فى استجابة من حزب الإصلاح والنهضة للدعوة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الإلماني.

وتضمنت الوقفات والمسيرات عدة كلمات لقيادات حزب الإصلاح والنهضة فى المحافظات المختلفة، تناولت فى مجملها إدانة جرائم الحرب التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وكذلك دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ظل تلك الضغوطات التى تمارس على مصر لدفعها لتبنى تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

وأعلن المشاركون فى تلك الوقفات من أعضاء وكوادر وقيادات حزب الإصلاح والنهضة رفضهم التام لأى محاولات لتصفية القضية على حساب مصر أو أى دولة أخرى، وأكدوا على وقوفهم صفًا واحدًا مع الدولة المصرية ضد أى تهديد للأمن القومى أو المساس بوحدة وسلامة أراضى الدولة المصرية.