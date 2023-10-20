الجيش الإسرائيلي: استهداف مجموعة أطلقت صواريخ مضادة للدروع من لبنان

ادّعى الجيش الإسرائيلي رصد قذيفتين أطلقتا من الأراضي اللبنانية بعد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة. كما زعم، في بيان، "استهداف مجموعة أطلقت صواريخ مضادة للدروع من لبنان في واقعة هي الرابعة من نوعها اليوم".

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