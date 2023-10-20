"حزب الله": استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعنا إصابات بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "ردًا على إستهداف الصحافيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم ‏أمس الخميس وأدى إلى إستشهاد الشاب عبدالله ربيع البقاعي، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بإستهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح".

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