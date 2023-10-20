"طيران الشرق الأوسط": تخفيض عدد رحلاتنا وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر الأحد

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوية ال​لبنان​ية، في بيان، أنّ "بسبب الظّروف الّتي تمرّ بها المنطقة، ونتيجة تخفيض الغطاء التّأميني ضدّ مخاطر الحرب على الطّيران في لبنان، وبما أنّ شركة "طيران الشرق الأوسط" تسعى دائمًا إلى إبقاء جسر التّواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشّركة إلى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأوّل 2023".

وأوضحت أنّ "بالنّسبة ليوم غد السّبت الواقع فيه 21 تشرين الأوّل، فقد تمّ الإبقاء على جدول الرّحلات المعتاد، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي تمّ إلغاؤها".