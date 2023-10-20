أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنّ "بسبب الظّروف الّتي تمرّ بها المنطقة، ونتيجة تخفيض الغطاء التّأميني ضدّ مخاطر الحرب على الطّيران في لبنان، وبما أنّ شركة "طيران الشرق الأوسط" تسعى دائمًا إلى إبقاء جسر التّواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشّركة إلى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأوّل 2023".
وأوضحت أنّ "بالنّسبة ليوم غد السّبت الواقع فيه 21 تشرين الأوّل، فقد تمّ الإبقاء على جدول الرّحلات المعتاد، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي تمّ إلغاؤها".
كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط": تخفيض عدد رحلاتنا وإعادة جدولتها ابتداءً من فجر الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.