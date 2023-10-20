بايدن: نعتقد أن شاحنات المساعدات ستصل إلى قطاع غزة خلال 24 إلى 48 ساعة

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه يعتقد أنّ "شاحنات المساعدات ستصل إلى قطاع غزة خلال 24 إلى 48 ساعة"، وذلك خلال اجتماع له مع وفد أوروبي في واشنطن. ولفت إلى "أنني حصلت على التزام مصري إسرائيلي بفتح معبر رفح".

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