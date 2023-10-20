القناة 12 الإسرائيلية: تسليم المحتجزتين الأميركيتين المفرج عنهما من قبل "حماس" للصليب الأحمر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن تسليم المحتزتين الأميركيتين المفرج عنهما من قبل حركة "حماس" للصليب الأحمر الدولي. وفي وقت سابق، أعلن النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، أنّ "استجابةً لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي ​جو بايدن​ وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".

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