الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدًا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس بغزة وطالبت بإخلائه فورًا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، "أننا تلقينا تهديدًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس في غزة وطالبت بإخلائه فورًا". بدوره، كشف مدير مستشفى القدس في غزة، أنّ "الجيش الإسرائيلي أبلغنا بضرورة إخلاء المستشفى"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي قال إن هناك عملية عسكرية وإن المستشفى في خطر". وأوضح أنّ "هناك أكثر من 12 ألف شخص في المستشفى".

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