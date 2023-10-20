أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية ودولًا أوروبية تضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة". ولفتت إلى أنّ "حركة حماس تجري مفاوضات حساسة عبر قطر"، كما ذكرت أنّ "إسرائيل تشير إلى تغيّرات في خطط الغزو البري لغزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبيرغ": أميركا ودول أوروبية تضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.