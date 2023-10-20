رئيسة المفوضية الأوروبية التقت بايدن: نشعر بالقلق من إيران ووكلائها

ادّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والفلسطينيون يعانون من حماس".

ولفتت خلال لقائه مع وفد أوروبي الرئيس الأميركي جو بايدن في العاصمة واشنطن، إلى أنّه "علينا أن نعمل من أجل الحد من التصعيد ونشعر بالقلق من إيران ووكلائها".

وأشارت دير لاين إلى أنّ "الأحداث في الشرق الأوسط لن تلهينا عن أوكرانيا"، مشيرة إلى أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود روسيا إلى الهاوية".