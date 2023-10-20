عباس التقى سوناك: نرفض تهجير الفلسطينيين والسلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات ال​فلسطين​يّة- وفا"، أنّ "الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ التقى في العاصمة المصريّة القاهرة، رئيس الوزراء البريطاني ​ريشي سوناك​"، موضحةً أنّه "جرى خلال اللّقاء، بحث بآخر التّطوّرات على السّاحة الفلسطينيّة، وآخر مستجدّات الجهود الجارية لوقف العدوان على ​الشعب الفلسطيني​، وتجنيب المدنيّين ويلات الحرب، وأهميّة إدخال المواد الإغاثيّة الطبيّة والغذائيّة؛ وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وشدّد عبّاس على "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيّين من قطاع غزة أو من الضفة أو ​القدس​"، مؤكّدًا أنّ "السّلام والأمن يتحقّقان من خلال تنفيذ حلّ الدّولتَين المستند إلى قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، الّذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في ​الضفة الغربية​، بما فيها القدس الشّرقيّة وقطاع غزة؛ والاعتراف بدولة فلسطين".

وأوضحت الوكالة أنّ "من جانبه، قدّم سوناك التّعزية بالضّحايا الفلسطينيّين في غزة والضفة، مؤكّدًا أنّ بلاده ضدّ قتل المدنيّين، وأنّ ​بريطانيا​ ستقدّم مساعدات إغاثيّة وإنسانيّة عاجلة لغزة"، مشيرةً إلى أنّ "سوناك جدّد التزام بلاده بحلّ الدّولتين، لتعيش كلّ من فلسطين و​إسرائيل​ جنبًا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار".