اعتصام شعبي في ساحة النور في طرابلس تضامنا مع غزة

شهدت ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور) في ​طرابلس​، اعتصامًا شعبيًّا تضامنًا مع ​غزة​.

وكانت قد انطلقت مسيرات من مساجد المدينة عبر شوارع وباحات عدّة، ردّد خلالها المشاركون هتافات مؤيّدة لغزة وفلسطين، وندّدوا بالعدوان الإسرائيلي.

ثمّ جاب المشاركون في الاعتصام في مسيرة شوارع التل، حيث اختُتم التّحرّك.