شهدت ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس، اعتصامًا شعبيًّا تضامنًا مع غزة.
وكانت قد انطلقت مسيرات من مساجد المدينة عبر شوارع وباحات عدّة، ردّد خلالها المشاركون هتافات مؤيّدة لغزة وفلسطين، وندّدوا بالعدوان الإسرائيلي.
ثمّ جاب المشاركون في الاعتصام في مسيرة شوارع التل، حيث اختُتم التّحرّك.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام شعبي في ساحة النور في طرابلس تضامنا مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.