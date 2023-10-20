مصر ترد بقوة على تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول من معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر - ردت الخارجية المصرية، الجمعة، على تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول من معبر رفح.‏

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان له، الجمعة، أن "معبر رفح مفتوح، ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج رعايا الدول من قطاع غزة"

ولفت إلى أن "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة، الترويج لسيناريو التهجير، تحميلها مسؤولية غلق المعبر، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي استهدفته 4 مرات، ورفض دخول المساعدات، واليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".