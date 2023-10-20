بعد واقعة التدليس.. متظاهرة مصرية توبخ مراسلة أجنبية أمام معبر رفح (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - وبّخت متظاهرة مصرية، أثناء مشاركتها في الوقفة التضامنية الحاشدة أمام معبر رفح، مراسلة أجنبية، بطلة موقعة التضليل الشهيرة، والتي ظهرت في مقطع فيديو قبل أيام وهي تتلقي تعليمات من المخرج لإبداء "الذعر" أثناء تغطية الأحداث الدائرة في محيط قطاع غزة، فى الأيام الأولى من طوفان الأقصى.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قالت المتظاهرة للمراسلة : أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياساتك التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأي لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقا لما تريدون فقط وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نري نتائج احتلالكم ونشاهد نتائج صهيونيتكم ونشاهد نتائج سوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم.

وتابعت المتظاهرة: "لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث لكن أعطني إجابة لأسالتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانه لماذا تفعلي هذا.. وحقيقة إنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب لشبكة سى إن إن الأمريكية ، ظهر خلاله عدد من المراسلين المنتمين للقناة ، وفي الخلفية صوت المخرج وهو يوجه المراسلة ويطالبها بـ"إبداء الذعر" من صواريخ المقاومة أثناء عملها، برغم ما بدا فى المشهد من سكون وعدم تعرضهم أثناء حركتهم لأى سوء.

وظهر فى مقطع الفيديو صوت المخرج وهو يوجه المراسلة ، ويقول: "تلفتي حولك بطريقة تظهرك مذعورة من القصف".