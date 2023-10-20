تل أبيب: العثور على جثث 1500 من حماس داخل إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي إنه استعاد السيطرة على حدوده مع قطاع غزة صباح الثلاثاء، بعد حوالي 72 ساعة من قيام مقاتلي حماس بتفجير أجزاء من الجدار وشن غزو أدى إلى قتل واختطاف أكثر من 1000 إسرائيلي.

وبينما تواصل إسرائيل التعامل مع حجم مجازر يوم السبت، والجيش يخطر رسميا عائلات الرهائن بأن أقاربهم محتجزون في غزة، قصفت طائرات سلاح الجو مساحات واسعة من القطاع. وفي الوقت نفسه، يستعد حوالي 300 ألف جندي احتياطي لغزو بري محتمل، وتستمر عمليات المسح لتحديد مواقع المسلحين الذين يخشى أنهم ما زالوا يتواجدون داخل إسرائيل، وتهدد التوترات على الحدود الشمالية بالتصاعد إلى جبهة ثانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من إغلاق الحدود، وزرع الألغام في المناطق المحيطة بالثغرات كحل مؤقت ضد التوغلات.

وبحسب التقارير، ارتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجوم المفاجئ والمعارك اللاحقة إلى أكثر من 900 إسرائيلي. ولا يزال أكثر من 500 في المستشفيات، والعديد منهم مصابين تهدد الحياة؛ وأصيب أكثر من 2700 شخص منذ يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هجاري: “في اليوم الأخير، لم يدخل أي إرهابي عبر السياج”.

وعلى الرغم من المؤشرات السابقة، قال هجاري إن الجيش لم يجد أي أنفاق تعبر من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ويقدر الجيش أن هناك عددا صغيرا من المسلحين الذين ما زالوا يتواجدون في الأراضي الإسرائيلية. وخلال الليل، قتلت القوات الإسرائيلية مسلحا فلسطينيا واحدا على الأقل بالقرب من كيبوتس “سعد”. وتبادلت القوات أيضا إطلاق النار مع مسلحين في “كيسوفيم” وشهدت ليلة الإثنين قيام الشرطة بقتل آخر بالقرب من “مشمار هنيغف”، على بعد حوالي 24 كيلومترا داخل إسرائيل.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت أنه تم العثور على جثث 1500 مسلح في أنحاء جنوب إسرائيل. وقُتل مئات آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة، بحسب مسؤولي الصحة في غزة.

وقال الجيش إن حصيلة القتلى الإسرائيلية تشمل 123 جنديا على الأقل، مضيفا 38 اسما جديدا إلى حصيلة الثلاثاء بينما يعمل على إبلاغ عائلات القتلى.

وقالت مجموعة الإنقاذ “زاكا” أنه تم انتشال 100 جثة من كيبوتس “بئيري” وحده. وأن 260 شخصا آخرين قتلوا في حفل موسيقي في الهواء الطلق.

وبالإضافة إلى عدد القتلى الكبير، يُعتقد أن حوالي 130 إسرائيليا قد اختطفوا ونقلوا إلى غزة من قبل المسلحين الذين تسللوا يوم السبت. ومن بينهم نساء وأطفال ومسنين.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بمقاطع فيديو مروعة لرجال ونساء وأطفال يتم حملهم وسحبهم إلى القطاع، ويبدو أن العديد منهم تعرضوا للإساءة. كما نُشرت مقاطع فيديو لقتلى إسرائيليين، بينهم جنود، وعرضت جثث بعضهم في الشوارع.

ينتشر الضباط لإبلاغ العائلات الإسرائيلية بأن أقاربهم محتجزون في غزة من قبل حماس، بحسب إذاعة الجيش. وفي صباح الثلاثاء، قال هجاري إنه تم إبلاغ 50 عائلة بالفعل بعد أن قال إن الجيش تمكن من جمع معلومات حول جميع الإسرائيليين المحتجزين في الليلة السابقة.

وقالت عائلات العديد من الذين تم اختطافهم إنهم شعروا بأن السلطات الإسرائيلية تخلت عنهم بسبب بطء المسؤولون في الاستجابة لطلبات المساعدة أو المعلومات.

ووسط تهديد حماس بأنها ستبدأ بإعدام الرهائن ردا على الغارات الإسرائيلية في غزة التي تنفذ دون سابق إنذار، قال الجيش يوم الثلاثاء إنه ضرب أكثر من 200 هدف في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك موقع لتخزين الأسلحة في مسجد، وشقة سكنية تستخدمها قوات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التابعة لحماس، وبرجًا شاهقًا تستخدمه الحركة، من بين منشآت عسكرية أخرى.

وقال هيخت إن الجيش ضرب مئات الأهداف التابعة لحماس خلال الليل في حي الرمال بمدينة غزة، والذي يضم العديد من وزارات حماس والمباني الحكومية. وأضاف أنه تم إخطار السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإخلاء قبل الضربات، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.