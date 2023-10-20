شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 80 % من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

كشف استطلاع رأي في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الجمعة، أن ما يصل إلى 80 % من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

ومن بين ناخبي حزب «ليكود» الحاكم المنتمي إليه نتنياهو، قال 69 % إن على رئيس الوزراء تقبل المسؤولية.

وأظهر المسح، أن نتنياهو متأخر كثيراً خلف وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، والذي انضم إلى حكومة وحدة الأسبوع الماضي. وذكر المسح أن 48 % من المشاركين يعتقدون أن جانتس سيكون رئيساً أفضل للوزراء، مقارنة بنسبة 28 % فقط في صالح نتنياهو.

وأشار الاستطلاع إلى أن 65 % من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ هجوم بري في غزة.

وذكرت الصحيفة، أن استطلاع الرأي أُجري في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 510 مشاركين، وأن به هامش خطأ نسبته 4.3 %.

واعترف رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعاً، بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو أيضاً إن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بياناً واضحاً بعد يعلن فيه مسؤوليته.