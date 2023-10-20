شكرا لقرائتكم خبر عن «نازي» أطاح رئيس البرلمان الكندي مطلوب لروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلن محققون روس الجمعة توجيه تهم إبادة إلى المقاتل النازي السابق ياروسلاف هونكا الذي حظي بتصفيق البرلمانيين الكنديين الشهر الماضي، ما تسبب في الإطاحة لاحقاً برئيس البرلمان في البلاد.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان إنها اتّهمت هونكا غيابياً ب«إبادة المدنيين على أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية أثناء الحرب الوطنية العظمى».

فمن 23 فبراير/ شباط 1944، وحتى 28 منه، قتل هونكا وآخرون ضمن فريقه في «قوات الأمن الخاصة النازية 500 على الأقل من مواطني الاتحاد السوفييتي» في قرية هوتا بيينياكا، بحسب اللجنة الروسية. وأضافت: «كان يهود وبولنديون من بين القتلى. أُطلقت النار على أشخاص وأحرقوا في منازل وفي الكنيسة».

وذكرت روسيا أنها تنظر في إصدار مذكرة توقيف دولية بحق هونكا، وقدّمت طلبات مساعدة قانونية إلى كل من كندا وبولندا وبيلاروسيا. وكان زيلينسكي ضيف شرف في البرلمان الكندي عندما قال رئيس المجلس أنتوني روتا أن اسم هونكا مدرج ضمن أبطال الحرب العالمية، ما دفع أعضاء البرلمان للتصفيق له.

سارعت روسيا للرد على الحادثة داعية كندا إلى سوق المقاتل النازي السابق البالغ 98 عاماً إلى العدالة.

وعقب التنديدات المتصاعدة اضطر رئيس المجلس أنتوني روتا إلى الاستقالة. كما قدّم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاراً واصفاً ما حدث ب«الخطأ الفظيع».