شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: المساعدات ستدخل غزة خلال 24 إلى 48 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح الحدودي، الجمعة، وقال إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك بأسرع ما يمكن من مصر إلى قطاع غزة المحاصر لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأصبح المعبر محط اهتمام منذ أن بدأت إسرائيل قصفها المكثف لغزة رداً على هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعاني غزة نقص الوقود والغذاء والمياه والدواء، لكن الحدود التي تسيطر عليها مصر لا تزال مغلقة، بينما تتفاوض أطراف مختلفة على شروط السماح بتدفق المساعدات. وتوجه غوتيريش إلى مصر، الجمعة، لدفع الجهود لإرسال الشاحنات.

وقال متحدثاً على الجانب المصري من المعبر: «هذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات، إنها شريان حياة، وهي تمثل الفارق بين الحياة والموت لكثير من الناس في غزة». وأضاف: «رؤيتها عالقة هنا توضح لي تماماً أن ما نحتاج إليه هو أن نجعلها تتحرك، أن نجعلها تتحرك إلى الجانب الآخر من هذا الجدار، أن نجعلها تتحرك بأسرع ما يمكن وبأكبر عدد ممكن». ودعا غوتيريش إلى إنشاء نظام سريع لفحص شحنات المساعدات.

وتابع: «نكثف التواصل الآن مع جميع الأطراف والعمل مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للتأكد من أننا قادرون على توضيح تلك الشروط.. حتى نتمكن من إرسال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن إلى حيث تشتد الحاجة إليها».

هاجمت حركة «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص.

ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة جوياً.

وقتل ما لا يقل عن 4137 فلسطينياً، بينهم مئات الأطفال، في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.