شكرا لقرائتكم خبر عن أم وابنتها.. «حماس» تطلق سراح رهينتين أمريكيتين «لدواع إنسانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

أعلنت حركة «حماس»، الجمعة، إطلاقها سراح رهينتين أمريكيتين (أم وابنتها) «لدواع إنسانية».

وأوضح المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة، أبوعبيدة، في بيان، أن إطلاق سراح المحتجزتين جاء استجابة لجهود وساطة قطرية. وبينت الحركة، أن إطلاقها سراح الرهينتين هو لتبث للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الإدارة الأمريكية كاذبة بشأن «حماس».

وذكرت وسائل إعلام أن الرهينتين هما جوديث رعنان وابنتها المراهقة ناتالي رعنان وهما من شيكاغو وكانا في زيارة إلى إسرائيل للاحتفال بعيد ميلاد أحد أقاربهما الخامس والثمانين وموسم الأعياد اليهودية. وانقطعت أخبار الإثنين عقب الهجوم الذي شنته حركة «حماس» قبل نحو أسبوعين على مستوطنات جنوب إسرائيل.