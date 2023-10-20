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بعد "المعمداني".. إسرائيل تهدد مستشفى "القدس" وتطالب بأخلاء فوري

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجمعية في بيان، انه "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

وأشارت الى ان "مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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