انت الان تتابع خبر بعد "المعمداني".. إسرائيل تهدد مستشفى "القدس" وتطالب بأخلاء فوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجمعية في بيان، انه "نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

وأشارت الى ان "مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية".

