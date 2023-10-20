قصف إسرائيلي عنيف يستهدف كنيسة ومسجد ومنازل في غزة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على أنحاء "قطاع غزة"، وذلك مع دخول اليوم الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستشهد 8 مواطنين مسيحيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس، بمدينة غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

وتعد كنيسة بيرفيريوس، ثالث أقدم كنيسة بالعالم، وقصف طائرات الاحتلال مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال قصف أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة بعد أن قصفت الخميس ثلاثة منها.

ويقطن مدينة الزهراء ستة آلاف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى بعد أن أخطرهم الاحتلال قبل 15 دقيقة من بدء عملية القصف، واستشهد 21 مواطنًا وأصيب أكثر من 114 آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، واستهدف القصف الإسرائيلي عددًا من المنازل في غارات خانيونس بشكل متزامن، ومنها منزل لعائلة الفرا في الشيخ ناصر ومنزل لعائلة عمران معن، ومنزل لعائلة أبونجا، وآخر لعائلة الغلبان، وآخر لعائلة البشيتي في بطن السمين.

قصف

وفي جباليا، قصفت طائرات الاحتلال عمارة الكحلوت في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ووجود شهداء وإصابات.

وفي دير البلح، قصف طيران الاحتلال شقة في برج فلسطين بدير البلح وسط القطاع وارتقى عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد 10 مواطنين في قصف منزل عائلة العطار في مدينة دير البلح.

وأمس الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 369 مواطنًا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 3785 شهيدًا والمصابين إلى 13 ألف جريح.

من جهته، قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن الاحتلال صعّد من عدوانه تجاه المدنيين العزل بقصف المواطنين الذين يصطفون للحصول على الخبز في عدة مخابز خلال اليومين الماضيين.

وأضاف البزم: "استمرار انقطاع الكهرباء لليوم 14 على التوالي خلق أزمات إنسانية متعددة بسبب توقف محطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي وقطع الإنترنت وشبكات الاتصال، وتوقف كل المنشآت التي تعمل على الكهرباء بما فيها المستشفيات التي باتت مهددة بنفاد الوقود الاحتياطي مما يُنذر بكارثة إضافية".

وأكد البزم، أن معبر رفح لا يزال مغلقًا الأمر الذي يُفاقم الأوضاع الإنسانية، مطالبا بفتح عاجل للمعبر وإدخال المساعدات الإغاثية، وسفر الجرحى الذين فاق عددهم 13 ألفًا، وفاق القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

روسيا تُصدر بيانًا عاجلاً حول الهجمات العشوائية على أهداف مدنية في غزة

صرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية "أليكسي زايتسيف"، خلال مؤتمر صحفي، بأن "موسكو" تُدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي عند تعليقه على الوضع المتعلق بقصف كنيسة القديس بورفيري للروم الأرثوذكس في قطاع غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات، بغض النظر عمن ينفذها، ضد الأهداف المدنية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" في غزة في بيان لها الخميس أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية، التي وصفتها "حماس" بأنها "إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل".

ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس هذا القصف مشيرة إلى أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.. يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

عاجل| الاحتلال الإسرائيلي يُصدر تهديدات بقصف مستشفى القدس في غزة

هدد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من استهداف مستشفى الأهلي المعمداني، وأسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.